Honduras dispone de vacunas contra la COVID-19, pero la población debe continuar con las medidas de bioseguridad

Autoridades de Salud manifestaron este día que en el país hay disponibilidad de vacunas contra la COVID-19, para inmunizar a las personas, sin embargo es necesario que la población continúe con las medidas de bioseguridad para reducir la incidencia de casos de esta enfermedad.

El subsecretario de Salud, Fredy Guillén, hizo un llamado para que el pueblo hondureño siga con la aplicación de las medidas de bioseguridad “nosotros hoy vemos personas en los triajes con una dosis de vacuna muy afectados pulmonarmente y esto se va complicando gradualmente”.

El funcionario, detalló que van más de 90 días de no tener personal de salud fallecido, de quienes completaron las dos dosis, entonces eso quiere decir que la vacuna realmente es efectiva”.

En el país se tienen las cinco mejores vacunas del mundo, pero esto no seserá suficiente, si cada ciudadano no colabora para que esta pandemia termine ya que más allá de la efectividad de una vacuna cada hondureño tiene que ser consciente del cuidado personal.

En la actualidad se está avanzando en el tema de vacunación, en San Pedro Sula se tienen personas mayores de 24 años inmunizadas con la primera dosis, y este fin de semana se prevé vacunar a más de 50 mil hondureños, mayores de 35 años, en el Distrito Central.

*Compras bilaterales*Guillén, manifestó que “ya tenemos 4.5 millones de vacunas en el país para inmunizar a 2. 2 Millones de hondureños, en las próximas semanas va a llegar una buena cantidad de dosis, hemos hecho compras bilaterales con el Fondo de Inversión Rusa y con Pfizer y esperamos que el 50 por ciento de las personas elegibles estén vacunados este 2021”.

Agregó, que la promesa de las firmas contractuales es el cumplimiento del 100 por ciento de la entrega de las dosis y gracias al contrato con Pfizer el país va a a tener flujos sostenidos, solo en agosto van a venir más de medio millón de vacunas de esta farmacéutica y van a continuar llegando lotes semanales.

*Trabajo frente a la pandemia*Por su parte, el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, expresó que “nosotros vamos a continuar trabajando al frente de esta pandemia, este es un esfuerzo de los directores de hospitales, gobiernos locales, jefes regionales, y la empresa privada que nos ha estado apoyando “.

Sin embargo, la población juega un papel importante al utilizar las medidas de bioseguridad como: el uso de mascarilla, alcohol gel y guardar el distanciamiento físico, también es necesario que las personas acudan a los triajes al presentar los primeros síntomas que indican que puede ser COVID-19 para ser atendidas de manera oportuna.

Cosenza, explicó que se tienen triajes en la zona norte con la capacidad de atender a unas mil personas diariamente, pero es necesario que acudan en las primeras fases de la enfermedad que no se automediquen, ya que el organismo de cada persona es diferente.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los hondureños que acudan a vacunarse, la población debe inmunizarse contra el coronavirus y de esta forma ir reduciendo la incidencia de casos de la enfermedad.