Honduras registra un promedio de 20 a 25 ingresos al día en triajes y hospitales

Las autoridades de la Secretaría de Salud han confirmado este día un incremento de casos en estas últimas semanas, después de más de 15 días que no se registraban casos positivos, a causa de la Covid-19, además, del incremento importante de pacientes con influenza.

El viceministro de salud, el Dr. Fredy Guillén, exclamó: “Evidentemente hemos tenido un repunte de casos y esto no lo habíamos visto en los últimos 15 días en donde todo se ha venido a la baja producto de la vacunación. En la última semana se ha registrado un promedio de 20 a 25 ingresos al día y esto nos debe llamar la atención a reflexionar, tener en cuenta que la única posibilidad que tenemos hoy es la vacunación, que siempre ha sido un pilar fundamental. Además, cabe destacar que en su mayoría las personas que están llegando no se han vacunado.»

Adicional a esto el galeno destacó que las medidas de bioseguridad no son negociables como el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la aplicación de la dosis de refuerzo para los hondureños que ya tienen su esquema completo.

Destacó que se ha visto un repunte significativo en casos y que es prioridad no cerrar triajes y seguir con la vacunación masiva, más con la dosis de refuerzo que ya se puede aplicar con 3 meses después de su segunda dosis a mayores de 18 años y que este nuevo repunte se da con la sintomatología de gripe, sin embargo, no se puede adjudicar aún a Ómicron.

Se han incrementado los casos de influenza y muchos están confundiendo los síntomas con los de la Covid-19, por eso es de suma importancia que la población que tenga síntomas acuda a un centro de atención para descartar vía prueba laboratorial que tiene un contagio de Covid-19.

Redes socialesEl funcionario dio a conocer a través de sus redes sociales lo siguiente: “El llamado es enérgico a la población, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico y la vacunación no son negociables. Se siguen recibiendo hondureños en los triajes y hospitales SIN VACUNA de la Covid-19, esto no nos puede pasar.”