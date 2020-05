Honduras rinde homenaje a Enfermeras y enfermeros del País

En el Día Internacional de la Enfermera La Secretaría de Salud, brinda un homenaje a heroínas y héroes sin capa que luchan ante el enemigo invisible como lo es el COVID-19 para salvaguardar la vida de la población.

“ellas protegen nuestras vidas no las discrimines, ya que son heroínas y héroes sin capa, mujeres y hombres que arriesgan su vida sin distinción de raza, color, sexo o religión, así son las profesionales de la enfermería sanan, previenen, ayudan a los que no conocen, y hoy luchan ante un enemigo invisible como lo es el Covid-19” para salvaguardar las vidas de seres que no conocen.

Mayra Gonzáles, licenciada en enfermería de profesión, desde hace 12 años labora en el hospital Mario Catarino Rivas y ante la emergencia por coronavirus en la que se encuentra el país por la mañana atiende a los usuarios en las diferentes áreas y por la tarde se coloca su traje de protección personal, para atender a los pacientes con esta enfermedad.

Orgullosa de su noble profesión González, dedica la mayor parte de su tiempo a brindar asistencia médica de calidad a las personas que diariamente acuden al centro hospitalario en busca de atención médica.

“Me siento orgullosa de mi profesión, de poder aportar mis conocimientos en la recuperación de las personas que asisten a este noble hospital”, dijo la profesional”.

Alba, Consuelo Flores, Ministra de Salud, expreso” Así como Mayra a nivel nacional existen miles de ángeles listos para servir “Somos conscientes del papel fundamental de las enfermeras y enfermeros en el cuidado y la recuperación de los pacientes en nuestros hospitales y Centros Integrales del país”.

“La labor de las enfermeras es fundamental para para la mejora y los cuidados de los pacientes” dijo Flores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 2,020 como el año internacional de la enfermería en honor a las profesionales, que día a día luchan por salvaguardar la salud de las personas con amor.

El personal de enfermería desempeña una función crucial en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres, hombres, jóvenes y niños, administrar vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día.

Y en muchos casos suelen ser el primer y el único personal de atención disponible en las comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo necesita que el personal de enfermería aumente en 9 millones.

*Cifras*Según datos de la Secretaría de Salud en el sistema se contabilizan 6,986 profesionales de enfermería esto corresponde a una densidad de 7. 3 enfermeras por cada 10,000 habitantes de este promedio un 97 por ciento son mujeres y el tres por ciento varones.El mundo precisa que el personal sanitario aumente en 18 millones a fin de lograr la cobertura sanitaria universal para 2030 y mantenerla. Aproximadamente la mitad de esa cifra faltante, es decir, 9 millones de trabajadores de la salud, debe estar integrada por personal de enfermería.

En el plano mundial, el 70 % del personal sanitario y social está integrado por mujeres. El personal de enfermería constituye una proporción considerable de esa cifra.