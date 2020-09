Honduras tiene garantizado el acceso a la vacuna contra la COVID-19

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud (PAI), Ida Berenice Molina, manifestó que Honduras tiene garantizado el acceso a la vacuna contra el COVID-19.

Esto se dará a través del Mecanismo COVAX tras la firma de una carta de interés firmada en el mes de julio pasado por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández.

COVAX, un mecanismo diseñado para garantizar un acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas COVID-19 en el mundo y está codirigido por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con fabricantes de vacunas de países desarrollados y en desarrollo .*Circulación*El neumólogo del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax) Carlos Aguilar, manifestó este día que ampliar la circulación de personas dos personas por dígito no significa precisamente que haya un rebrote de COVID-19 si se utilizan las medidas de bioseguridad.

Y es que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) habilitó a partir de hoy la circulación de dos dígitos por día conforme al último número de la tarjeta de identidad de las personas.

Entretanto, la propuesta aprobada por Sinager de aplazar del primer miércoles de octubre al primer miércoles de noviembre el feriado de la Semana Morazánica ya fue analizada por la comisión de dictamen del Congreso Nacional y será aprobada esta semana.

Además se contempla la posibilidad de avanzar a la fase 2 de la reapertura económica desde el 28 de septiembre.

El doctor Aguilar manifestó que “he escuchado muchas críticas en contra de la posibilidad que más gente ahora con dos dígitos de acuerdo a su tarjeta de identidad va a poder salir a partir de hoy, pero no necesariamente esto debe significar que existirá un brote del coronavirus”.

No obstante, indicó que “una de las consideraciones desde mi punto de vista es que podemos ganar más tiempo en caso de trasladar el Feriado Morazánico a noviembre y de esta forma prepararnos en los hospitales públicos y privados ante la eventualidad de un brote”.“Pero de todas maneras tenemos un tiempo valioso para poder prepararnos si se aplaza el feriado Morazánico de octubre a noviembre”, dijo Aguilar .

*Disminución de casos*El médico destacó que “ ha disminuido la cantidad de pacientes con COVID-19 en el Tórax, al igual que en la sala de cuidados críticos , además informó que han habilitado una sección de cuidados intermedios donde se atienden personas graves, pero no necesariamente estas tienen que llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.