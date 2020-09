Hospital San Felipe a la vanguardia en la rehabilitación de pacientes post COVID-19

Después de aperturar un espacio físico para pacientes con COVID-19 el hospital de especialidades San Felipe sale a la vanguardia con la atención de pacientes recuperados de esta enfermedad.

Heriberto Rodríguez, sub director del centro asistencial, dijo que se ha habilitado un espacio físico para atender pacientes que se han recuperado de COVID y que han quedado con secuelas de la enfermedad.

“Tenemos habilitado un espacio de 10 camas para hombres y 10 para mujeres y lo que necesitan es traer referencia médica y de acuerdo a su evaluación o patología se hace les hace terapia respiratoria, entrega de antibióticos y otros manejos especiales”, explicó.

El galeno recuerda a la población de continuar con las medidas de bioseguridad porque el virus no se ha ido, y no dejar de usar el gel o lavado de manos constantes, uso de mascarilla y distanciamiento físico.

Actualmente las estadísticas de contagiados es de 72,075 personas, con 22, 611 recuperados y 2,204 decesos con una tasa de letalidad de 3.0 por ciento.

El San Felipe continúa brindado servicios con calidad y calidez a todos los pacientes que visitan el centro asistencial.