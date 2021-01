Hospital San Felipe habilita moderna sala UCI para atender a pacientes con covid-19

Tegucigalpa. El Hospital General San Felipe habilitó una nueva y moderna sala de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con capacidad para atender a seis pacientes que sufran complicaciones por covid-19 y la cual al concluir la pandemia servirá para el área de oncología. La UCI tiene un costo de 2,5 millones de lempiras, producto de una donación del Gobierno de Taiwán.

Desde que inició la pandemia en marzo de 2020 hasta la fecha, el Hospital San Felipe se ha fortalecido con nuevas capacidades para brindar una atención óptima a los pacientes de covid-19 y de otras patologías, señaló el director de la institución, Edwin Cruz.

“Nos preparamos para atender a los pacientes que presentaban síntomas de leves a moderados por esa enfermedad”, apuntó.

Detalló que en la emergencia sanitaria se contaba con 25 camas y se incrementaron dos salas para llegar a 50 camas posteriormente se aumentó a 75 y en la actualidad se cuenta con una capacidad de 102 unidades.

“Antes no podíamos atender a los pacientes en estado de gravedad por covid-19. Solamente se podían atender en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax y el Hospital Escuela”, apuntó.

Agregó que a partir de este viernes el Hospital San Felipe cuenta con una moderna sala de UCI, que inicialmente se había programado para atender a pacientes con cáncer y será destinada para covid-19 durante el tiempo que dure la pandemia.

Cruz pormenorizó que ese centro hospitalario se ve fortalecido con nuevas capacidades, entre ellas la UCI, más camas, tanques de oxígeno, medicamentos y personal que ha sido contratado gracias al programa presidencial Código Verde.

“Agradecemos al señor presidente que nos ha apoyado con este proceso de contratación de personal con Código Verde. Tenemos más de 100 personas contratadas bajo esa modalidad entre médicos, especialistas, microbiólogos, técnicos de laboratorio y rayos X, y enfermeras”, señaló el galeno.

“La hospitalización de un paciente ronda los 100.000 lempiras y acá se le recibe y atiende completamente gratis”, resaltó.

Indicó que también se cuenta con una zona especial para el tratamiento del cáncer a través de la yodoterapia que será habilitada próximamente con la debida capacitación de los especialistas por parte de técnicos de Alemania.

Cruz expuso que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha colaborado con un millón de lempiras para la compra de tanques de oxígeno.

Y en cuanto al equipamiento se ha contado con un préstamo del Gobierno a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), manejado por el Comité Pro Ayuda del Hospital San Felipe.

“En este equipamiento, que en parte es con fondos externos y del hospital, se han invertido cinco millones de lempiras”, explicó.

“No hemos parado de atender las demás patologías como cáncer, problemas con oftalmología, ginecología, pediatría y emergencia, entre otras áreas”, subrayó Cruz.

“Agradecemos el apoyo de los médicos oncólogos y personal de enfermería. No hemos parado de realizar quimioterapias, radioterapias, tratando al paciente con cáncer y en el área de oftalmología igual. No se ha dejado de operar cataratas. No nos hemos parado”, destacó.

“Es preocupante y vemos que esta ola de nuevos casos va para arriba. Nosotros los últimos cuatro meses del 2020 logramos tener entre 15 a 20 pacientes y hoy tenemos más de 60”, remarcó.

“Lo que nos preocupa es que los fallecimientos son de personas de 80, 75 y 90 años y nos están llevando a nuestros mayores. Ellos no son los que andan en la calle, son los hijos, los nietos y son los que nos están contaminando a la gente”, puntualizó.

Cruz hizo un llamado a la población: “Si salen de sus casas háganlo con su mascarilla, gel a base de alcohol y evitar las aglomeraciones para frenar la propagación del coronavirus”.