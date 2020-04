IHSS tendrá dos Laboratorios de Virología para diagnosticar el Covid-19

El presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula, Carlos Umaña, anunció hoy que este centro asistencial tendrá dos Laboratorios de Virología para detectar el coronavirus (Covid-19).

La junta interventora y la Dirección Médica Nacional nos informaron desde ayer que se decidió comprar dos Laboratorios de Virología y la próxima semana se capacitará el personal., manifestó.

Agregó que en una o dos semanas calculamos que estén funcionando los laboratorios del Instituto Hondureño de Seguridad Social porque no podemos esperar que el Sinager nos de los resultados de las pruebas..

El galeno resaltó que el Seguros Social se debe a sus derechohabientes y por eso se está haciendo una millonaria inversión para la compra de estos equipos para la instalación de los laboratorios.

Ellos (las autoridades del IHSS) me dan la información porque hemos hecho una alianza en el sentido que el Seguro no oculte información para nadie se me envió todo lo que será el Laboratorio de Virología del Instituto y nos desmarcamos de la Secretaría de Salud., señaló.

Honduras registra 494 casos confirmados de Covid-19, de los cuales, 46 han fallecido y 29 de se han recuperado hasta ahora, la mayor incidencia del virus se ha presentado en el departamento de Cortés.

No podemos esperar y tenemos que darle respuesta a los derechohabientes y tengan la plena seguridad que su personal médico los va a atender con la calidad y el esmero de primer mundo., aseveró.

Añadió que tenemos la tecnología y los medicamentos de primer mundo con protocolos actualizados, así que es un orgullo para mí ser médico del Seguro Social y que estemos trabajando en estas instancias de la mano de un grupo de enfermeras, técnicos y personal administrativo..