La Secretaría de Salud llama a no descuidar el dengue ante la epidemia de COVID-19

Autoridades de Salud hacen un llamado a la población para que no descuide los criaderos del zancudo transmisor del dengue, y que continúe realizando las medidas preventivas para evitar la proliferación del Aedes Aegypti.

La Secretaría de Salud a nivel nacional continúa con las actividades contra el dengue, solicita ante la epidemia de COVID-19 en el país y que muchas personas permanecen en sus casas que no descuiden las labores de destrucción de criaderos y la eliminación de los mismos.

Edith Rodríguez, jefa de vigilancia de la Salud, dio a conocer que los datos de dengue han tenido una leve disminución, por lo que necesitamos que la población tome conciencia que evitar el dengue, chikungunya y zika es tarea de todos.

“Con prácticas sencillas como eliminar cascaras de huevo que se pueden convertirse en criadero o cualquier objeto inservible que acumule agua, mantener las llantas libres de agua o bajo techo si es posible, las botellas o botes que no tengan tapa colocarlas boca abajo para evitar se conviertan en depósitos de huevos de zancudo, estamos evitando la proliferación del vector y por ende evitamos más casos de dengue” dijo la galena.

A la semana epidemiológica numero 13 se reporta un acumulado de 10,584 casos de dengue de los cuales 9,691 son de Dengue Sin Signos y Con Signos de Alarma y 983 de dengue grave.