Los cadáveres no son trasmisores de enfermedades ni epidemias

El coordinador regional forense para México y Centroamérica, doctor Andrés Rodríguez, aseguró que está científicamente comprobado que los muertos por Covid-19 no trasmiten el virus a las personas.



Según estudios que se han realizado del virus en países muy desarrollados, cuando la persona muere, este virus muere juntamente con el cuerpo.



Rodríguez se refirió al tema en el marco de alguna estigmatización que ha existido en algunos sectores del país, principalmente de Tegucigalpa, donde vecinos de las colonias no han permitido el ingreso de féretros a los cementerios para que sean sepultados dignamente.



“Todas estas concepciones son infundadas, los cadáveres no son trasmisores de enfermedades ni de epidemias”, aseguró.



“Quienes realmente trasmiten las enfermedades son las personas vivas, son aquellas que pueden respirar, toser, estornudar, tocan, se mueven y está demostrado que son los pacientes vivos los que esparcieron el virus a través de viajes”, explicó.



Añadió que “los cuerpos son muy poco infecciosos, si uno los compara con personas vivas, la probabilidad de que un virus viva en el cuerpo y sea capaz de estar más de 48 horas es nula”.



“A la luz de lo conocimientos actuales, hasta el momento no se ha logrado mostrar ningún caso de infección en alguna persona que haya estado con cadáveres”, afirmó.



En ese sentido mencionó que todo temor es realmente infundado, por lo que pidióa la población no estigmatizar en este aspecto.