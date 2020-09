MAIZ y Catracho mantienen baja letalidad del COVID-19

El médico internista Omar Videa, reconoció que gracias a los tratamientos MAIZ y Catracho, aplicados desde abril la tasa de letalidad ha bajado y “no es tan alta como se pronosticaba hace unos meses”.La tasa de letalidad de Honduras es de 3.1%. es baja si se compara con otros países como Estados Unidos que supera el 10% al igual que México y Brasil.Videa aseguró que “la única diferencia con algunos países en donde letalidad no ha aumentado es que Honduras desde abril cambió la estrategia y se centró en aplicar tratamientos, los que tendrán su efecto siempre y cuando la persona busque tempranamente atención médica”.“Hay que estar claros que el COVID-19 no ha desaparecido y nadie puede confiarse, los que vemos pacientes con coronavirus de manera diaria, estamos observando en Tegucigalpa que la gente sigue con oxígenos en sus casas y otra que comienza a llenar los hospitales”, agregó Videa impulsor del tratamiento MAIZ.“Tenemos que hacer una lucha frontal y el primer paso de la estrategia es lo que tienen a la mano en los municipios y las principales colonias y barrios de las ciudades, que es fortalecer los centros de salud”, sugirió.*Niño*“Lo que el paciente conoce es el centro de salud, ahí es donde han llevado al paciente desde niño a vacunar, luego las mujeres van a controlarse su embarazo y el adulto recibe el tratamiento para sus enfermedades crónicas”, puntualizó.“Los centros de salud son los parámetros número uno que se deben seguir y luego fortalecer las brigadas médicas contra el COVID-19 que van casa por casa en busca de casos sospechosos, es decir casa a casa, el COVID- se caza”, sentenció el galeno.“También los triajes deben contar con unidades estabilizadoras, no centros en donde los médicos y enfermeras van a dar vía, es decir en donde le dicen váyase para el hospital”, sugirió.Para Videa, “los triajes deben estar completos y contar con todas las pruebas y los tratamientos que requiera el paciente y podérselos brindar según la etapa que la persona está viviendo”.“Por último se debe fortalecer la red hospitalaria y todo eso nosotros lo tenemos en el país, la infraestructura ya la tenemos sólo resta afinarla y lo que se tenga que invertir es muy poco para tener un mejor control de la pandemia”, añadió.“Gracias a Dios desde el mes de abril empezamos a tener un control de la letalidad debido a que se comenzaron los tratamientos y eso es sin duda lo que ha marcado una diferencia”, recalcó.*COVID-19 en cifras*

(Sinager al 13 de septiembre)-67,789 casos-17,873 recuperados-2,079 fallecidos