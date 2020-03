Ministra de Salud enfatiza tomar las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19

La Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, enfatiza que la población debe tomar las medidas de prevención ante la epidemia de COVID-19 y recomienda tomar es serio la disposición de quedarse en casa y no salir innecesariamente de las viviendas, ya que el virus está circulando y debemos romper el siclo para evitar más contagios.

La Secretaría de Salud, cuenta con el personal capacitado para la realización adecuada de las pruebas naso-faríngeas que se practican para la detección del COVID19 en el Laboratorio Nacional de Virología, estamos ampliando a nivel nacional el sistema laboratorial.

Y en los próximos días el departamento de Cortés tendrá su propio laboratorio de virología el cual estará instalado en San Pedro Sula y este centro vendrá a fortalecer, Cortés, Villanueva y zonas aledañas

“Tenemos un equipo de trabajo que está comprometido, estamos trabajando y haciendo nuestro mayor esfuerzo para darle la tranquilidad a la población, se han dictado medidas para evitar la propagación del virus, pero la población debe acatar las medidas de prevención y contención “dijo Flores.

Por su parte, Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, expresó, “lamentamos la perdida de estas tres personas que han fallecido en nuestro municipio a causa del COVID-19, y estamos viendo que algunos jóvenes no están acatando las medidas de prevención, estamos trabajando y educando a los pobladores para que no salgan de sus viviendas.

Tito Alvarado, infectologó y epidemiólogo de profesión con una amplia experiencia en el tema dijo, Honduras ya tiene la vacuna contra el Coronavirus y es “Quédate en casa” si estamos en casa no nos vamos a contagiar, la curva ya empezó a subir y es el momento de unirnos todos los hondureños, no importa de dónde sean, no importa el estado económico, sexo, color político etc.

“No tenemos otra opción de poner nuestro granito de arena para mitigar el impacto, no tenemos que salir del país para contaminarnos, no nos queda más que reiterarles, quedarse en casa y que siga el estado de excepción hasta que tengamos la oportunidad de ver que está disminuyendo la enfermedad, sino tomamos las medidas se podrían hospitalizar unos 35 mil pacientes.

A la fecha se confirman 139 personas con COVID-19, tres fallecimientos, se han contratado más de dos mil recursos y la próxima semana ingresarán 500 ventiladores mecánicos y hospitales móviles equipados con unidades de cuidados intensivos para ser usados en caso de que los pacientes los necesiten.

Es necesario para evitar contagiarse o contagiar a alguien con alguna infección respiratoria, tomar las medidas de prevención dadas por la Secretaría de Salud, como: lavado de manos con agua y jabón, no saludar de beso o abrazo, así como la utilización de alcohol gel para desinfectar las manos y usar pañuelos desechables o el antebrazo al toser o estornudar.