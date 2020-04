Piedad Huerta, representante de la OPS: “Medidas de contención han ayudado a que no haya picos explosivos de casos de covid 19”

Tegucigalpa. “Las medidas que se adoptaron de contención han ayudado a que no haya un pico explosivo de casos, aunque no queremos tener más de 400 casos, pero sin embargo podríamos tener mucho más en el caso que no se hubieran tomado esas medidas”, dijo hoy la representante en Honduras de la OPS, Piedad Huerta.

“El gran sacrificio hecho nos ha permitido no tener una situación tan terrible como la que tienen otros países”, remarcó la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la reunión del Consejo de Ministros celebrada este jueves en Casa Presidencial.

Pidió a la población seguir respetando la medida del aislamiento social, pues “todavía nos falta porque estamos aguantando para que nos lleguen los equipos médicos, porque vamos a tener un repunte, sin duda alguna así hay que mantener a la población lo más que se pueda en casa”, señaló.

Huerta indicó que la efectividad de las medidas y las acciones evitó la propagación del virus en el Distrito Central de una forma acelerada.

“Creo que fueron medidas enérgicas y que eso, por ejemplo en el caso del Distrito Central, que tuvimos ese primer caso índice que tuvo múltiples contactos, pues gracias a que se tomaron esas medidas se pudo contener la propagación del virus de una manera muy fuerte”, apuntó.

Señaló que todas esas medidas de distanciamiento han servido de varias maneras para evitar un número mayor de casos de infectados.

“Uno”, precisó, “para evitar la propagación del virus dos, para fomentar una disciplina de distanciamiento social y de la implementación de las medidas de prevención, y tres, que los adultos mayores y las poblaciones más vulnerable hayan estado recibiendo información por los medios de comunicación y que realmente no tengamos un elevado número de personas mayores de 60 años con la infección”.

Huerta también reconoció la efectiva labor que realizó la Secretaría de Salud con sus técnicos en el Distrito Central con la investigación y seguimiento de la cadena de contagio de los casos positivos.

“Poder orientarles para que esas personas se queden en cuarentena y vigilarles por cuanto sea necesario y poder determinar si los contactos se han infectado o no, y luego poner en cuarentena a los contactos de estas personas es un trabajo muy meticuloso que se hizo aquí y realmente fue un trabajo muy bueno”, precisó.

Otra de las medidas efectivas en la capital, resaltó, “fue también el haber puesto el cerco sanitario en las colonias donde se consideró que había una propagación y no se podía identificar tan claramente los contactos”.

No obstante, Huerta sugirió seguir fortaleciendo este mismo sistema de vigilancia en otras zonas del país, donde hay también casos confirmados y “están comenzando a crecer los casos”.

En este sentido, se refirió que una brigada de técnicos de la Secretaría de Salud y de la OPS está trabajando en el Valle de Sula con la capacitación de los equipos de respuesta rápida que se han establecido en esa zona, donde hay una elevada cantidad de casos.

“El objetivo es que estos equipos que están siendo capacitados puedan realizar la rápida búsqueda de las personas que han resultado contagiadas al covid 19”, dijo la representante de la OPS.

Huera dijo que “realmente parte del fortalecimiento de la capacidad laboratorial incluye esta disposición del Gobierno de habilitar en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) un espacio de un laboratorio en San Pedro Sula con el equipo y el personal para correr las pruebas de Covid 19 el cual pronto entrará en funcionamiento”, y que ayudará a la detección acelerada de casos nuevos.

“La OPS y otros organismos internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estamos trabajando para colocar otra áreas de tomas de muestras en el departamento de Cortés en laboratorios públicos”, anunció Huerta.

También “estamos trabajando con el Hospital de San Lorenzo para colocar otro sitio que pueda correr pruebas en el sur del país y de esta forma ir ampliando la capacidad laboratorial del sistema de salud”, dijo.

En relación al fortalecimiento de los laboratorios públicos, precisó que “en pocas semanas vamos a tener la capacidad de correr más pruebas y eso nos va a ayudar mucho a tener datos más claros”.

Finalmente, informó que en las últimas horas llegaron al país procedentes de Washington 14.000 pruebas adicionales donadas por la OPS, por lo que en total suman 22.000 pruebas y otros insumos para covid-19 proporcionados al Gobierno.