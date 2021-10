Presidente Hernández anuncia aplicación de tercera dosis y dosis de refuerzo anticovid-19

Estamos iniciando la tercera dosis para quienes recibieron primero la vacuna. En ese sentido, el personal de salud es personal que fue priorizado en aquel momento como los primeros que se vacunaron”, informó este lunes el presidente Juan Orlando Hernández al comenzar la aplicación de la tercera dosis y dosis de refuerzo anticovid-19 en Honduras.Tanto la tercera dosis como la dosis de refuerzo serán distribuidas entre las 20 Regiones Sanitarias del país a fin de mejorar la protección de la población priorizada contra las variantes del SAR-CoV-2 y desarrollar inmunidad en pacientes inmunocomprometidos.El gobernante detalló que la vacuna que se está usando es Pfizer, ya que “los estudios indican que incluso si alguien usó AstraZeneca en las dos primeras dosis queda con mayor capacidad de enfrentar una situación difícil como un contagio”.En ese sentido, el mandatario expresó que “nos sentimos contentos de haber cerrado un acuerdo con Pfizer que ahora nos va a resolver este problema muy serio de darle ese refuerzo a la gente” que ha estado en primera línea ante la pandemia, así como a personas con condiciones de salud especial.Hernández reiteró su llamado a los hondureños a acudir a los centros de vacunación, y recordó que “el 95 por ciento de las personas que mueren por covid-19 es porque no se han vacunado y ese dato tiene respaldo mundial”.“Si usted quiere protegerse, quiere proteger a sus seres queridos, vacúnese. Vacunas tenemos suficientes”, indicó.Prioridad: personal de salud, adultos mayores y pacientes inmunocomprometidosSegún lo referido por el viceministro de Salud, Fredy Guillen, la meta es vacunar a más de 79.000 personas de grupos en riesgo priorizados, conformados en primer lugar por los trabajadores de salud, seguidos por adultos mayores que viven en asilos y centros de cuidado diurno y pacientes inmunocomprometidos que ya recibieron dos dosis del esquema básico.En tanto, los inmunocomprometidos, es decir personas con enfermedades como cáncer, leucemia, renales en diálisis, enfermedades autoinmunes, VIH/SIDA, entre otros, que no han sido vacunados, deberán recibir un esquema básico de tres dosis, iniciando la primera dosis al primer contacto la segunda dosis, 28 días después de la primera dosis, y la tercera dosis, 28 días después de la segunda dosis.Dosis de refuerzoLa Secretaría de Salud, como rectora de la política de salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha definido la política de aplicación de estas dosis ante la generación de nueva evidencia científica, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI).La subjefe del PAI, Lourdes Mendoza, explicó que la jornada que inició hoy en el Campo de Parada Marte con personal de salud de primera línea continuará de manera sostenida a partir del 25 de octubre para los trabajadores de salud de Unidad de Cuidados Intensivos, con seis meses cumplidos desde la segunda dosis y con pacientes inmunocomprometidos que hayan sido vacunados con un esquema de dos dosis.Mendoza señaló que “las vacunas de covid-19 generalmente tiene un esquema básico de una o dos dosis, pero en algunos casos hay que aplicar un refuerzo cuando la respuesta inmune decae”.En el caso de la tercera dosis, dijo que esta puede no ser suficiente a la respuesta que se espera porque la persona tiene alguna condición especial como es el caso de los pacientes inmunocomprometidos.El calendario continuará a partir de una línea de tiempo, por lo que a partir del 12 de noviembre se tendrá como grupo priorizado a los trabajadores de salud vacunados con segunda dosis en mayo y que cumplen seis meses después de la segunda dosis.En tanto, a partir del 6 de diciembre se continuará aplicando la tercera dosis a trabajadores de salud y adultos mayores concentrados en asilos y centros de cuidado diurno.La dosis de refuerzo será administrada seis meses después de la tercera dosis, es decir el próximo año, independientemente de la vacuna recibida en la serie primaria, se aplicará vacuna covid-19 Pfizer.De interés:A la fecha se han aplicado en Honduras 6.113.989 vacunas de las cuales 3.696.897 son primeras dosis y 2.417.092 con esquema completo.Para recibir la tercera dosis y la de refuerzo se debe presentar el documento nacional de identificación o tarjeta de identidad y carnet de vacunación contra la covid-19, ya sea nacional o internacional.