¿Qué son las máscaras KN95 y si son las mismas que las máscaras N95?

Con nombres de sonido similares, puede ser confuso entender la diferencia entre las máscaras N95 y KN95.

En resumen, las máscaras N95 son las normas estadounidenses para las máscaras respiratorias Las máscaras KN95 son los estándares chinos para las máscaras

Muchos usuarios se preocupan más por el porcentaje de partículas que capturan las máscaras.

En esta métrica, las máscaras respiratorias N95 y KN95 son las mismas. Ambas máscaras están clasificadas para capturar el 95% de partículas diminutas (0,3 micras, para ser exactos).

La mayoría de estas diferencias son pequeñas y no serían interesantes para el usuario de máscara promedio. Sin embargo, estas son las diferencias clave:

• Para ser certificado como una máscara KN95, el gobierno chino requiere que el fabricante para ejecutar pruebas de ajuste de máscara en seres humanos reales con 8% de fuga. El estándar de máscara N95 no requiere que los fabricantes ejecuten pruebas de ajuste.

• Esto no significa que las pruebas de ajuste no sean útiles. Muchos hospitales y empresas requieren que sus trabajadores sean probados de forma adecuada. Sin embargo, esos son requisitos de las propias empresas, no para la certificación NIOSH de los Estados Unidos en la máscara.

• Las máscaras N95 tienen requisitos ligeramente más estrictos para la caída de presión durante la inhalación. Eso significa que se requiere que sean un poco más transpirables que las máscaras KN95.

• Los N95 también tienen requisitos ligeramente más estrictos para la caída de presión durante la exhalación, lo que debería ayudar con la transpirabilidad.

A pesar de la larga lista de diferencias, las dos máscaras son equivalentes o casi equivalentes en las características que a la mayoría de la gente le import