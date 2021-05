Roberto Cosenza: Cada hondureño que se vacuna está salvando su vida

Cada hondureño que se vacuna, es un hondureño más que esta asegurando que no va requerir de un ingreso hospitalario por la Covid-19, y estará salvando su vida”, manifestó Roberto Cosenza, vice ministro de Salud.

“He observado la felicidad que la gente siente cuando se vacuna, son sentimientos difíciles de explicar porque cada hondureño que se vacune está resguardando su vida, ya se tiene comprobado de cualquier vacuna que se aplique no se complicará de la Covid-19”, detalló el funcionario.

El galeno además dijo que “estamos viendo una luz al final del túnel, pero debemos de continuar con las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, lavado de manos o uso de gel en base alcohol y el distanciamiento físico”.

Según el funcionario la vacuna estará disponible para todos, son biológicos seguros, gratis y hasta el momento no hay personas que hayan tenido reacciones adversas después de haberlas recibido.*Programación*Cada región sanitaria programará fecha, lugar y horario de aplicación de las vacunas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la población mayor a 75 años deberán presentar la tarjeta de identidad y un recibo de servicio público que acredite que viven en la región donde se estará vacunado.

Cosenza manifestó, que “debemos ser responsable con nuestra salud, ya que las características del virus están cambiando constantemente no respeta edad, sexo, ni raza, por lo que debemos cuidarnos nosotros y nuestros seres queridos..

Sin embargo, recomendó a la población continuar con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso correcto de la mascarilla y distanciamiento físico, a pesar de estar vacunados.