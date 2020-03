Salir de casa es una acción temeraria por peligro de contagio con coronavirus

El titular del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Sinager), Gabriel Rubí, advirtió hoy a la población que “salir de casa se convierte en una acción temeraria” por el peligro de contagio con el coronavirus.

En comparecencia de prensa en Casa Presidencial, Rubí recordó que ya son conocidas a nivel mundial las recomendaciones para contener la propagación de la enfermedad.“En nuestro país hemos insistido y no nos vamos a cansar de seguirlo haciendo: no salga de casa a menos que sea por una emergencia esto no es un juego”, insistió el funcionario. Recalcó que salir de casa “se convierte en una acción temeraria con la que usted pone en riesgo la vida de su familia, su vida y la de sus vecinos”. “Usted tiene que pensar que todos los que están a su alrededor están infectados de COVID-19 porque es una enfermedad invisible en este momento”, señaló.Distribución de alimentosRubí aseguró que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández conoce las necesidades del pueblo “y sabemos que hay un tipo de necesidad por salir a buscar alimentos, por el desconocimiento de esta situación a la que nos enfrentamos por primera vez”.“Pero es grato informarles que está estructurado un proceso para distribución de alimentos vamos a atender más o menos a 3,2 millones de hondureños de manera directa a través de una fuerza de tarea donde estaremos involucrados todos: el Gobierno , las iglesias, sociedad civil, la empresa privada y patronatos”, manifestó.Además, dijo que se continúa con el abastecimiento de pulperías, mercaditos y todos los negocios que funcionan con servicio a domicilio “para que usted no tenga que salir de su casa”.Preocupación por desobedienciaRubí dijo que se ha visto con preocupación las imágenes de lo que ha ocurrido en Comayagüela, de una masiva movilización de comerciantes y ciudadanos que todavía no han visto la gravedad de esta situación.“Si sigue la indisciplina y la desobediencia (al toque de queda) lo que nos espera es una catástrofe igual a la que han vivido Italia y España”, advirtió.La alta tasa de mortalidad en estos países se dio porque no se acataron las medidas, dijo Rubí. “Esto no es un juego, la pandemia por coronavirus es una realidad que hay que vivir y sentir”, insistió el funcionario, y afirmó que este es “un tema de seguridad nacional”.“Hemos girado instrucciones para establecer controles más estrictos para que la Secretaría de Seguridad, con el respaldo de la Secretaría de Defensa, procedan de forma rigurosa y conforme a ley contra aquellos que atentan contra su propia vida y la vida de sus familias porque este es un tema de Seguridad Nacional”, enfatizó. Rubí dijo que “esta solo es la brisa del gran huracán que tendremos más tarde” y finalizó pidiendo a los hondureños: “Quédense en casa”.

Más información sobre el coronavirus enwww.covid19honduras.org PREVENCION Y TRATAMIENTOEn la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Sin embargo, como recordatorio, los CDC siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Estas medidas incluyen:• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.• Quedarse en casa si está enfermo.• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.• Seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de mascarillas.• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. PREVENIR LA PROPAGACION• Lave sus manos con agua y jabón con frecuencia• Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar• Evite aglomeraciones• Use mascarilla si presenta síntomas o cuida de un enfermo• Evite compartir artículos del hogar de uso personal• Limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente• Vigile sus síntomas