Salud inicia con la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el Covid-19 a locatarios del Mercado San Pablo de Tegucigalpa

Autoridades de Salud iniciaron este día con la aplicación de la primera dosis contra el Covid-19 de la vacuna Moderna a unos 320 locatarios del mercado San Pablo de Tegucigalpa.

El proceso fue acompañado por la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, el jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, así como personal médico y de enfermería quienes son los encargados de la inoculación de este grupo de trabajadores.

Flores, manifestó que “hoy iniciamos con los trabajadores del Mercado San Pablo, estamos vacunado un aproximado de 320 trabajadores, en el caso que se requieran más dosis, también vamos a extender este proceso y mañana estaremos en sitios estratégicos de los mercados capitalinos”.

La titular de Salud, expresó que “a partir del día de mañana tenemos una meta de vacunar de 20 mil trabajadores de todos los mercados locales, además de manera simultánea estamos trabajando en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de Moderna a los trabajadores esenciales”.

Añadió, que este es un trabajo enorme y se tiene programado vacunar más de 20 mil trabajadores solo en este rubro, y para tranquilidad de los locatarios de la capital es importante decirles que a partir de mañana se estará vacunando en otros sitios estratégicos.

No obstante, la funcionaria, indicó que la vacuna es una estrategia más del control de la pandemia y que no es la única salida, por lo que es necesario en los hondureños y la población mundial el uso correcto de las medidas de bioseguridad con mayor compromiso, ya que este biológico viene a proteger pero no exime del contagio del Covid-19 ni de la transmisión.

*Vacunación*El jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, explicó “que la quinta jornada de vacunación inició del primero al 13 de julio, la primera fase terminó ayer siete de julio donde estábamos inmunizando a los adultos de 60 años, bajamos el rango de 50 en adelante con enfermedades crónicas de base”.

Indicó, que posteriormente, se bajó el rango de 40 a 49 años para aprovechar que en esta planificación había un remanente de vacuna para garantizar y que fuese efectivo, ayer se logró vacunar a 14,500 capitalinos en Tegucigalpa.

El funcionario, expuso que, hoy amaneció el punto móvil de UTH vacunando a las personas que se quedaron haciendo fila y son los que se continuaron inmunizando, y en la sexta jornada se estará vacunado a las personas de 40 años en adelante.

Bock, detalló que “hoy estamos vacunando a personas en riesgo como personas que viven con VIH, también en el Hospital María a los niños de 12 años y en la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) y simultáneamente aquí en el Mercado San Pablo con la inoculación de sus locatarios”.

*No hay cierre de triajes en el Distrito Central*Finalmente Bock, detalló que en el Distrito Central se siguen atendiendo pacientes en los seis triajes con los que se cuenta, también explicó que el pago de los médicos y demás personal que labora en estos centros de contención de Covid-19 está al día.