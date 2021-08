Salud invita a jóvenes de 18 años y más a vacunarse contra la COVID-19

Este lunes autoridades de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central informaron que a partir de hoy se baja el rango de edad de 18 años en adelante para que la población capitalina demande la vacuna contra la COVID-19

Harry Bock, director regional, detalló que la vacuna de la casa farmacéutica Moderna estará disponible en los 12 puestos, 3 móviles y 9 fijos en el Municipio del Distrito Central.

El funcionario lamentó, que en los últimos días se ha observado apatía de parte de la población que no está acudiendo a vacunarse como prevención de no contraer una forma grave del virus, para evitar llegar a los hospitales y fallecer por complicaciones.

Bock hizo un llamado a los jóvenes de 18 años y adultos que aún no se han vacunado para que vayan a inocularse, así como a los adultos mayores que se hayan quedado pendientes, por cualquier causa, al igual que las mujeres embarazadas.

En el Distrito Central la meta de vacunación contra la SARs-Cov-2 es de un millón 150 mil personas, de las que se ha logrado vacunar a más de 780 mil capitalinos, lo que equivale el 70% de la población de este municipio.