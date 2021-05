Salud y PAI definen hoy calendario para la cuarta jornada de vacunación contra la covid-19

Autoridades de la Secretaría de Salud y del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) anunciaron este miércoles el calendario de la cuarta jornada de vacunación contra la covid-19, el cual se iniciar hoy, 6 de mayo. El martes arribaron al país 189.600 dosis de la vacuna gratuita de AstraZeneca bajo el mecanismo Covax para inocular a todo el personal restante del sector salud público y no público, adultos mayores de 60 años y 75 años, así como pacientes renales y personal de instituciones de socorro. La programación El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, doctor Harry Bock, indicó que del 6 al 10 de mayo será la vacunación de los empleados de la salud públicos y no públicos que quedaron pendientes de inocular, la cual se llevará a cabo en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. “Entre el viernes, sábado y lunes inmunizaremos a los empleados de la salud no públicos, igual también que a (los de) las clínicas independientes y gremios, en un horario específico de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde”, agregó. El galeno destacó que en esos cuatro días se inmunizará a un total de 8.675 personas de salud pública y no pública. Asimismo, detalló que, de las 189.600 dosis de vacuna que ingresaron al país el martes, “a la Región Metropolitana le comprende un total de 62.704 vacunas para inmunizar a igual cantidad de población capitalina”. Recordó que para el personal de la salud que se aplicó la primera dosis de la vacuna Sputnik V, comprada por el Gobierno, la aplicación de la segunda dosis será el 12 de mayo.Tercera edad El jefe de la Región Metropolitana de Salud aseveró que el 14 de mayo se iniciará con el nuevo lote de vacunas de AstraZeneca que ingresó ayer martes al país y se inmunizará a las personas que están en los 17 asilos de ancianos de Tegucigalpa.De igual manera, se comenzará a inocular a los enfermos renales con diálisis y personal de socorro. En el calendario estipulado por la Secretaría de Salud se prevé que del 17 al 21 de mayo se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca a los empleados de la salud públicos y no públicos que recibieron su primera dosis en marzo. Bock puntualizó que para arrancar con la jornada de vacunación de las personas mayores de 75 años se determinó dividir la Región Metropolitana en 8 redes de salud, que contarán con establecimientos acondicionados para esperar antes, durante y después de la aplicación del fármaco. Ejemplificó que la red del Centro de Salud Alonso Suazo será concentrada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con fecha del 24 al 31 de mayo.“En lo que es la Villa Olímpica estará aquella red de la colonia El Sitio, que son todas aquellas colonias alrededor del Centro de Salud de El Manchén, San Miguel y alrededores”, añadió.Entre tanto, la red del barrio Villa Adela, la cual comprende la zona centro y sur de la capital, estará concentrada en el Instituto Central Vicente Cáceres y en la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). La red del barrio Las Crucitas estará concentrada en el Instituto Luis Bográn y en el Instituto Aguilar Paz de Comayagüela. El presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, Renato Valenzuela, expresó que es la primera vez que Honduras vacunará a una gran población mayor de 75 años. “Tenemos experiencia con esa edad, con una vacuna prima hermana que es la vacuna de la influenza tenemos más de 10 años de estar vacunando y eso ha evitado una gran cantidad de muertes de neumonía porque son virus primos hermanos” con el que causa la covid-19, explicó. La meta de la Secretaría de Salud en esta cuarta campaña de vacunación contra la covid-19 es de inmunizar a más de 123.000 personas mayores de 75 años, quienes forman parte de los grupos priorizados del país. Una esperanza El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, mencionó que da esperanza la llegada de las 189.600 dosis de vacuna y subrayó que “esta va a ser una herramienta más que se suma para el control de esta pandemia”.Aseveró que con la aplicación de la vacuna al personal de primera línea en el país se ha disminuido las muertes de personas que brindan atención médica. “Esto quiere decir que la vacuna es efectiva, que con esto podemos disminuir la cantidad de personas ingresadas en los hospitales”, concluyó.