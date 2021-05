Se inició la vacunación a mayores de 75 años en el DC

Como una esperanza de vida reciben la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en el Distrito Central, los adultos mayores de 75 años de edad en diferentes puntos de vacunación vehiculares.

La meta inmunizar a 145,499 hondureños mayores de 75 años de las regiones sanitarias de Atlántida, Cortés, Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Valle y Distrito Central.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo “hemos concluido con importantes campañas de vacunación, primero iniciando con el personal de salud público y no público, estamos concluyendo aplicando la segunda dosis y hemos concluido con la población que habita en los asilos de ancianos y sus cuidadores de igual manera y los pacientes renales”.

También, expuso dichos avances de la vacunación y anunció el acuerdo para la adquisición de 4.4 millones de dosis de la casa farmacéutica Pfizer, sin embargo, la vacunación que arranca este miércoles en el Distrito Central se hará con los lotes de vacunas Sputnik V y AstraZeneca.

“Hemos preparado para toda la población del Distrito Central que corresponde a las edades que comprenden de 75 años en adelante, tres autoservicios para que la población que tiene pueda llegar en vehículos que funcionarán en Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y el Campo de Parada Marte”, apuntó.

Adelantó que a partir del próximo lunes toda la población que no posea un vehículo y no pudo llegar a vacunarse en los días establecidos tendrá la opción de llegar a los siguientes puestos de vacunación: El Instituto Central Vicente Cáceres, la Universidad Católica de Honduras, la Escuela Marco Carias Reyes de Zambrano, el Polideportivo de la UNAH, Villa Olímpica, Instituto Luis Bográn, Instituto Jesús Aguilar Paz y la Escuela Estados Unidos.

Por su parte, Harry Bock, jefe regional del Distrito Central, dijo que pretende vacunar este primer día más de 2000 adultos mayores en los tres puntos de vacunación móvil.

Las personas mayores que no puedan acudir a los autoservicios de vacunación serán inmunizados a partir del lunes 24 de mayo iniciando con adultos de 75 a 76 años de edad, seguidos por los mayores de 77 a 78, quienes tendrán que acudir el día martes 25 de mayo.

Entre tanto, los abuelitos de 79 a 80 años tendrán que acudir el día 26 de mayo las personas de las edades de 81 a 84 serán vacunados el día 27 de mayo y los mayores de 85 años podrán inocularse el día 28 de mayo, quienes serán atendidos a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde.

*Recomendaciones:*

Los adultos mayores deben presentar la tarjeta de identidad, comprobante de recibo público y un acompañante, además llegar bien alimentados, no haber recibido la vacuna contra la Influenza en los últimos 14 días.

En caso de no tener la tarjeta de identidad o esta en trámite pueden presentar otro comprobante y los extranjeros residentes el pasaporte.

También, se recomienda que a pesar de estar vacunado se debe continuar con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso correcto de la mascarilla y distanciamiento físico.

Los adultos mayores después de haber entregado el carnet de vacunación, se le solicita esperar entre 15 minutos a media hora para observar algún malestar y en caso de presentarlo reacciones adversas graves: acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano o llamar al 2220-0145.

*Dosis aplicadas* Desde febrero hasta la fecha se han aplicado 135, 431 vacunas contra la Covid-19, siendo 122,588 primera dosis y 12,843 segunda dosis de las farmacéuticas, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V.