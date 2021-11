Segundo Vacunatón se realizará este fin de semana en zonas centro, sur y oriente

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández anunció este lunes la segunda edición del programa Vacunatón para seguir inoculando a la población contra la covid-19 en las zonas centro, sur y oriente.

En comparecencia de prensa en Casa Presidencial, las autoridades también destacaron el éxito de las jornadas de inoculación realizadas a nivel nacional, que han contribuido a que haya más de siete millones de hondureños vacunados.

La nueva edición del Vacunatón será de viernes a domingo en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Comayagua y La Paz, informó el ministro coordinador General de Gobierno, Carlos Madero.

Explicó que este fin de semana estará presente una fuerza de tarea que “desarrollará una encuesta con el nombre Yo Me Vacuné y de esa manera nos permitirá saber qué personas se vacunaron, quiénes no se quieren vacunar o qué poblaciones territoriales no se han vacunado, porque no ha llegado la vacuna, y eso nos dará un mapa estratégico del sistema de vacunación”.

Madero reafirmó que los centros de triaje seguirán abiertos a nivel nacional, “aunque tengamos una baja participación de contagiados (de coronavirus)”.

“Hoy por hoy tenemos el porcentaje de personas más bajas en salas de hospitalización durante la pandemia” que llegó al país hace 18 meses, indicó.

*Resultados positivos*

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseveró que a la fecha más de 7 millones de hondureños han sido vacunados contra la covid-19 mediante todas las actividades de inmunización, entre ellas el programa Vacunatón.

Desglosó que 4 millones de hondureños han recibido la primera dosis y más de 3 millones la segunda dosis.

Flores expresó que el proceso de vacunación y las demás medidas de bioseguridad implementadas están dando resultados positivos para la población hondureña y contribuyen a la reactivación económica del país.

La funcionaria subrayó que la vacuna significa salvar vidas, reactivar la economía, generar empleos y el retorno seguro a clases.

Afirmó que hoy los logros son tangibles gracias al esfuerzo de los equipos que han trabajado en el proceso de vacunación.

“Hoy a nivel nacional solo tenemos 18 por ciento (259 pacientes a nivel nacional) de ocupación en los hospitales, cuando hace mes y medio teníamos un 140 de ocupación”, comparó.

La titular de Salud advirtió que, de esos 259 pacientes hospitalizados, 251 no han recibido ninguna dosis y podrían fallecer en cualquier momento.

Flores aseveró que se registra hasta hoy una drástica reducción de los casos de muertes, así como de contagios de covid-19, gracias a todas las actividades de vacunación.

*En la capital*

El jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, explicó que en Francisco Morazán se han aplicado un millón 463 mil 281 dosis en las campañas de vacunación.

Anunció que los centros de inoculación durante el próximo Vacunatón estarán instalados en el Campo de Parada Marte, Escuela Estados Unidos, Escuela Monseñor Fiallos, Instituto Central Vicente Cáceres, Parque Central y La Villa Olímpica.

Esta iniciativa es un esfuerzo del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través de la Secretaría de Salud para vacunar a toda la población que sea apta para ser inmunizada contra la covid-19.