“Ya sobrepasamos un millón 100 mil hondureños vacunados” Juan Orlando Hernández

“Ya sobrepasamos un millón 100 mil de hondureños vacunados” contra la covid-19, anunció este miércoles elpresidente Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario reiteró el llamado a todos los hondureños a vacunarse y a seguir guardando las medidas de bioseguridad para contener la pandemia.

También advirtió que “si no nos comprometemos todos como nación a retomar las medidas de bioseguridad, vamos a tener que tomar medidas de contención que a muy pocos les va a agradar, por ejemplo, cerrar ciudades completas, ampliar la restricción de circulación o algo peor”.

Acontinuaciónel mensaje del presidente Hernández:

#8212

Hermanas y hermanos hondureños

Ya llegamos a marcar el primer hitoen la vacunación contrael COVID.Deacuerdoalasestadísticasde la Secretaría de Salud yasobrepasamos un millón 100 milde hondureñosvacunados.

Estoequivalea másdel 20%denuestra meta inicialdevacunacióndelaspersonasmedicamente elegibles,que recuerdeneran5.4millonesde hondureños y cada vez más cerca de nuestro ambiciosonuevoobjetivodeproteger a 7 millonesdecompatriotasincluidos losmayoresde12a 18años.

La llegada masivadevacunas,atravésdenuestrosgenerosossociosdeCOVAXylas comprashechas porelGobierno coneldinero del pueblo hondureño,nospermiteun ritmoacelerado devacunación en menos tiempo y en todo el país.

Nuestras brigadas de vacunaciónestán trabajandoen todo el territorio nacional, protegiendo primero a los más débilesa losmás expuestos a la pandemia,hasta ir llegando poco a poco a los más jóvenes y fuertes.

Ayer tuvimos la llegadadel primercrucero de turistas extranjerosdespués de15 mesesausentes, llegó a Roatánes el primer resultadodel esfuerzo por vacunar a todos los empleados del sectorpúblico y privado que tienen que ver con elturismo,iniciamosesa tareahacevariassemanasallá en laisla, perohemos continuadopor diferentes zonas turísticas del país,cada semana, porque este es un sector prioritario parareactivarla economía,de este rubro dependen 270 mil familias a nivel nacional, comolo son también muy importantesotrosrubrosquehan sidopriorizados.

Honduras es el primer país delCaribe en donde atraca un crucero de turistas,que bajana tierra firme,confiados porque esa paradisíacaisladeRoatánestáen un gran porcentajeyavacunada.Ayeriniciótambién en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras regiones del país,la vacunación desegundasdosis. La meta es dejar completamente cubiertosa más de 155 mil hondureños que habían recibido su primera dosis en mayo pasado.

Al final de este mes tendremos másde210 mil hondureños con uncuadro completo devacunas,ycerca de1.5 millones conprimerasdosis.

Como verán, estamos avanzando a pasos agigantados. No hemos parado de vacunar y no nos vamos a detener hasta llegar al último de los hondureños mayores de 12 años. Tenemos confirmadas másde14 millones de dosis de vacunas,unasdonadas,otrascompradas. De ellas en el país ya están entre aplicadas y enproceso de aplicación más de 2.5millones. Los objetivos se están cumpliendo más rápidode lo previsto.

El que aún no se ha vacunado,y ya se le ha hecho la convocatoria para hacerlo,le pidodetodocorazónque no sedescuide,que no seduerma. El COVIDacecha yaunque la vacuna no es la solución definitiva, porque la persona que no se sigue cuidando puede aún contagiarse,la vacunasílo vaaprotegercontra reacciones más violentasdel virus.

Lastimosamente en algunas zonas delpaís, mehan reportado que la gente no está llegando a loscentrosdevacunación.Esto es un error quele puede costar la vidaa usted, la vida a un miembro de su familia o de seres cercanos. Llevemos a nuestros padres, hermanos, abuelos,a vacunar. En este momento toda persona mayor de 60 años o mayor de 50conalguna enfermedaddebase debería estar vacunada o con la cita ya lista paraser vacunada.

Otro tema que me preocupa es que,como ha sucedido en otros países,en Honduras a medida que avanzamos con la vacunación aumentan los casos reportados en centros detriaje,hospitales, centros de salud.Nos está pasando lo mismo que en otras naciones,donde la gente vacunada bajóla guardia,la gentese confía ysi luegose contagiay va acontagiara sus familiares, a sus compañeros de trabajo a sus amigos.

Aunque ya ustedestévacunado o toda sufamilia estévacunada,NO debe dejar de seguir las mismas medidas de seguridad queya conocemos, que esas medidas sonlas que lo han mantenido con vida hasta ahoraLavacuna no sirvedemuchosi usteddeja de lavarse las manos con agua y jabóno con gel,o deja deusarmascarilla, o deja de respetar eldistanciamiento físico cuando estéen la calle o enalgúnlugarpúblico.

Nuestrostriajes, centros de salud,hospitalesestáncerca dereventar. Nunca, ni en el peor momento de la pandemia,tuvimos tantos casoscomo hoy.Nuestro sistema no ha colapsado porque se ha fortalecidoconmáscamas,estamos ampliando constantemente,más médicos,más enfermeras,máspersonal,másinsumos, más pruebas,más seguimientoa loscasos,másde loque lohacíamosantes.Por eso hemos logrado hasta el momento resistir cuando en el pasado con muchosmenoscasos,nos veíamos por momentos superados.

Pero si no nos comprometemos, si no nos comprometemostodos como nación a retomar las medidas de bioseguridad,vamosatener que tomar medidas de contención que amuy pocos les va a agradar, por ejemplo,cerrar ciudades completas,ampliarlarestricción decirculacióno algo peor.Porque como siempre lo dijeprimero esla vidade los hondureños.

ElGobierno está haciendo todo lo que puede por traerlasvacunas, fortaleciendonuestroscentros de salud,hospitales,triajes, todo el sistema,pero sin el concurso de la ciudadanía, sin el apoyo suyo,respetando las medidas de bioseguridad,vacunándose cuando tiene que irse a vacunar,ningún país del mundo, ni el más poderoso,hemosvisto en las noticias, es capaz de contener por sísolo la pandemia.Quiero agradecer de todo corazónel compromiso permanentede las mujeres y hombres que día a día están en las brigadas de vacunación a nivel nacional, enfermeras, médicos, técnicos, guías de familia, policías militares, bomberos, en fin, a todos ellos, muchas gracias.

Compatriotas, no aflojemos, no nos confiemos. Recuerde:vacunamás cuidado igual,protección.