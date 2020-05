“No los vamos a dejar solos”, dice el presidente Hernández a los emprendedores del turismo

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández afirmó que el turismo sigue siendo una de las prioridades de su Gobierno y dijo a los emprendedores de este sector que “no los vamos a dejar solos” ante la difícil situación que atraviesan por los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

El mandatario manifestó lo anterior durante la reunión y comparecencia de prensa donde, junto con funcionarios del Gobierno y representantes del sector turístico, anunció un plan de medidas de alivio para el turismo, con las cuales se beneficiará a más de 150.000 trabajadores del rubro.

Las medidas de alivio buscan ayudar a los pequeños y medianos empresarios del sector turismo que han cerrado sus operaciones como producto de la emergencia sanitaria nacional e internacional.

Dentro de las medidas de alivio también se anunciaron productos financieros para pequeños hoteles, formación y asistencia técnica, programas de becas y medidas laborales, entre otros.

Las medidas fueron acordadas en el marco de la Mesa de Turismo, que es una de las mesas de trabajo creadas por iniciativa del presidente Hernández para buscar soluciones y reactivar los sectores económicos que han sido duramente afectados por la crisis de la pandemia de covid-19.

El presidente Hernández subrayó que desde 2014 “priorizamos el turismo en nuestro accionar de gobierno y nuestro plan no ha cambiado”.

“El turismo es una de las industrias que más genera empleos directos e indirectos. La cadena de derrame económico es impresionante es increíble cómo está conectada con otras áreas de la economía., expresó Hernández al anunciar las medidas en comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

El mandatario felicitó a los actores de las mesas de trabajo de los distintos sectores, ya que consideró que se han “sentado a construir y edificar”.

Hernández recordó que ante el brote de covid-19 el turismo ha sido uno de los sectores más afectados en el mundo y “en Honduras no es la excepción”.

“Aún no se tiene una cierta claridad de cuándo esta industria podrá estar operando de nuevo. Esto depende del resto del mundo, pero también de nosotros mismos”, advirtió Hernández.

Reiteró que “este es uno de los sectores más lesionados y trabajamos para estar preparados para cuando podamos empezar a operar bajo una nueva normativa para enfrentar esta situación. Por lo tanto, debemos ser muy creativos e ingenioso para reinventarnos”.

El jefe de Estado mandó un mensaje de solidaridad a los emprendedores del turismo y les dijo “que sabemos lo que están pasando y como lo dijimos desde un inicio no los vamos a dejar solos”.

El presidente Hernández anunció que se han ido avanzando los protocolos de bioseguridad para la apertura de restaurantes y explicó que “la idea es hacer el ensayo o piloto esta semana para poder pulir”.

Insistió en que los temas de bioseguridad son claves, sobre todo, en las empresas que manejan alimentos.

“Quiero aprovechar para felicitar a los pequeños y medianos empresarios del turismo de los restaurantes que no suspendieron trabajadores. Mis respetos para ustedes”, apuntó Hernández.

“Algo que me indignó, y no puedo esconderlo, fue cuando me di cuenta de que una empresa grande de comidas rápidas mandó una solicitud de trabajo para suspender a un montón de gente y como humano que soy estaba hablando con unos empresarios y les dije: ‘¿Por qué no hablan con esa gente? Si el Estado les ha dado décadas sin pagar impuestos”, señaló Hernández.

“Agradezco al empresario que le ha hecho gancho a sostener a los que hacen grandes sus empresas y esos son los trabajadores. Aquí tenemos que apoyarnos todos”, añadió.

“Después de que pase esto, yo sé que el hondureño va a saber escoger dónde va a ir a buscar sus servicios, sus comidas, porque donde se mira reflejado la bondad, compasión es en los momentos más difíciles”, dijo.

El ministro de la Presidencia, Ebal, Díaz, dio a conocer los resultados concretos de las mesas de trabajo que han sido integradas por representantes del Gobierno y de diversos sectores económicos y sociales.

“Queremos felicitarlos, porque han sido de las primeras mesas que hicieron propuestas para la conformación de fondos de garantía recíproca, los cuales turnaron al Congreso Nacional y han respondido”, añadió.

Explicó que “se hicieron unas reformas a la ley de auxilio a los trabajadores que han sido suspendidos por esta esta situación crítica que vivimos y también el Congreso Nacional aprobó esa solicitud del Poder Ejecutivo”.

“Estas son respuestas concretas y con esto queda evidenciado que el espacio de trabajo de diálogo entre el sector privado y Gobierno en estos momentos de crisis está dando resultados”, ahondó Díaz.

“Estamos hermanados buscando soluciones a una situación tan compleja y en el caso del turismo atendiendo a más de 150.000 trabajadores que podrían ser beneficiados con estas medidas”, explicó el funcionario.

Además, Díaz exteriorizó que van por buen camino las mesas de trabajo del sector salud, Mipyme, producción de alimentos, construcción de viviendas, carreteras, y que en esta semana se instalará la Mesa de Educación.

“En resumen, presidente Hernández, cada una de las mesas está trabajando, haciendo propuestas ellos están activos a través de las teleconferencias y nosotros estamos recibiendo y canalizando y respondiendo a las propuestas de las mesas”, afirmó Díaz.

En la comparecencia también estuvieron la ministra de Turismo, Nicole Marrder el ministro de Trabajo, Carlos Madero el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Epaminondas Marinakys el presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, Kenneth Rivera, y el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles, Roberto Oseguera.