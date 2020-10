Utila ya está lista para Semana Morazánica

Utila, una de las Islas de la Bahía, ya está lista para recibir a los visitantes en la Semana Morazánica con medidas de bioseguridad, a partir del 4 de noviembre, dijo el empresario Wilson Cálix.El Congreso Nacional, autorizó el traslado del Feriado Morazánico de octubre a noviembre, a petición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) a fin de promover el turismo interno bajo un estricto marco de protocolos de bioseguridad. En ese sentido, Cálix afirmó que “gracias a Dios, esta isla es una belleza, el ferry venía el viernes completamente lleno de visitantes de La Ceiba y en realidad toda la gente está cumpliendo con las medidas de bioseguridad”.“La separación de personas dentro de la embarcación y el uso de gel eran evidentes, incluso nosotros estamos desarrollando un sistema de tratamiento de agua para el edificio municipal, ya realizamos las pruebas con excelentes resultados”, manifestó.*Hospital*“Si Dios nos permite, la próxima semana vamos a comenzar también un sistema de tratamiento de agua para el hospital que la Alcaldía está construyendo para la isla de Utila a fin de atender a los pacientes de COVID-19”. señaló.“Afortunadamente, no se han presentado casos de coronavirus en la isla, ya que la gente está usando la mascarilla y cumple con el distanciamiento social”, puntualizó.“De manera constante, estamos haciendo hincapié para que la población no deje de practicar estas medidas de bioseguridad a fin de evitar la propagación del virus”, afirmó.En ese sentido, invitó a “todo el pueblo hondureño para que visite en este largo feriado esta isla y no va a arrepentirse, porque es una de las más baratas y bellas del mundo”.